I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alexander Lorenzo Cirelli (Napoli il 30/07/98) e Michelangelo Cirelli (Napoli il 21/08/93), entrambi residenti a Pomigliano.







Durante una perquisizione, prima personale e poi domiciliare, sono stati trovati in possesso di 750 grammi di hashish, 28 di cocaina e 1,5 di marijuana.

Nelle loro disponibilità anche un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati portati in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.