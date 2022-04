I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Nola hanno sottoposto a fermo di indiziato per il reato di riciclaggio Basime Tlili, 32enne di San Gennaro Vesuviano già noto alle forze dell’ordine.







I militari lo hanno fermato in via Mandrile a San Gennaro Vesuviano. La gazzella – impegnata in un servizio sulla circolazione stradale – gli ha intimato l’alt ma il conducente della citycar ha deciso di fermarsi solo dopo qualche centinaio di metri. La biposto sulla quale era a bordo il 32enne aveva le targhe estere ma dagli accertamenti sono risultate false.

L’auto, infatti, era stata rubata il 25 aprile al Vomero ed ora è stata sequestrata.

Il fermato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.