La cucina vietnamita è ormai apprezzata a livello globale, grazie ai suoi sapori inconfondibili che mescolano tradizione locale e influenze coloniali. Le pietanze tipiche del Vietnam sono spesso più leggere e salutari rispetto a quelle cinesi, ma non per questo meno saporite. Ecco allora i piatti da provare durante un viaggio in Vietnam, per immergersi appieno nella cultura del Paese.

Pho

Forse avrete già assaggiato il Pho, piatto nazionale del Vietnam, in uno dei tanti ristoranti più o meno autentici che lo servono anche in Italia. Nulla a che vedere, però, con la zuppa di spaghettini di riso che potrete gustare ad Hanoi. Servito con manzo o pollo, oppure con tofu in versione vegetariana, il Pho è caratterizzato dal sapore fresco di zenzero e coriandolo. In diverse zone del Paese la ricetta varia, e può anche essere personalizzata con ingredienti a scelta.

Goi Cuon

Gli involtini vietnamiti sono di solito serviti come antipasto, e a differenza dei più famosi involtini primavera cinesi non sono fritti, ma cotti al vapore. All’interno troviamo verdure, coriandolo, gamberetti o manzo, avvolti in uno strato di carta di riso. Questo piatto salutare è perfetto per rifocillarsi nel clima caldo del Paese, dando nuove energie con il suo sapore fresco e leggero.

Banh mi

Passiamo a un classico street food che di leggero non ha nulla: il Bahn mi, panino vietnamita nato durante il periodo coloniale francese. Il pane utilizzato è infatti la tipica baguette, da imbottire a piacimento con gli ingredienti preferiti. Carne a scelta, tofu, cipolle, carote, cetrioli, erbe, maionese: una delizia per ogni palato, imitata in tutto il mondo.

Bun cha

Restando in tema di cibo da strada, il Bun cha è una specialità di Hanoi a base di carne. Simile alle polpette, ma con un gusto particolare dato dalle erbe aromatiche, è perfetto per un pranzo che dà energia. I tocchetti di carne di maiale alla griglia si accompagnano a spaghettini di riso, verdure fresche e un brodo caldo.

Mi Quang

Per chi ama la semplicità, questi spaghettini in brodo con aggiunta di carne saranno un vero toccasana. Sono disponibili nella variante con vermicelli gialli, fatti con la curcuma, oppure rosa, con farina di riso rosso. Per arricchire questo piatto si possono scegliere ingredienti come gamberetti, erbe, arachidi, verdure, o uova di quaglia.

Chè

Per non farsi mancare nulla, ecco una zuppa dolce a base di mais da gustare come dessert. Si prepara usando crema di cocco, a cui si possono aggiungere fagioli, tapioca, gelatina e frutti. Servita fredda o calda, è ottima per concludere il pasto in dolcezza in qualsiasi stagione.

Prepararsi per un viaggio in Vietnam

Prima di farsi prendere dall’acquolina, è bene ricordare di richiedere un visto per il Vietnam almeno un paio di settimane prima della partenza. L’ambasciata del Vietnam sconsiglia infatti di utilizzare il visto all’arrivo, che in alcune circostanze potrebbe essere negato al controllo passaporti. Per ottenere il visto elettronico si può compilare un modulo online e pagare 49,95 euro con carta o Paypal, e il documento sarà rilasciato di solito nel giro di sette giorni lavorativi. Il periodo di validità del visto è di 30 giorni, inclusi quelli di arrivo e partenza. Per evitare brutte sorprese o imprevisti, è anche importante controllare subito prima della partenza le ultime notizie riguardanti il coronavirus ed eventuali misure locali.

Non resta allora che preparare un itinerario di viaggio in Vietnam, dalla splendida Halong Bay alla capitale Hanoi, passando magari per i mercati galleggianti sul fiume Mekong. Tra paesaggi naturali, affollate città piene di suoni, colori e sapori, spiagge favolose e verdi risaie, una vacanza in Vietnam regala esperienze che non si dimenticano.