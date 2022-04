Archiviata la sconfitta di Gioia Sannitica il Consorzio Volley Napoli lavora già per il futuro

Sono trascorsi 4 giorni dalla sconfitta di Gioia Sannitica che ha causato l’uscita dai play off del Consorzio Volley Napoli mentre ha consentito alle padrone di casa del Carbat Matese di accedere alle semifinali per l’accesso in serie B femminile 2022-2023.

In casa Napoli, già poche ore dopo il match perso, l’amarezza per l’occasione fallita ha lasciato il posto alla grandissima soddisfazione per la straordinaria stagione disputata, culminata proprio con il raggiungimento dei play off con una gara di anticipo.

Mister Alessandro Maione nell’immediato post partita ha rincuorato tutte le ragazze ed a mente fredda ha commentato così la doppia sfida con il Carbat Matese.

“Il rammarico era grande già a fine gara 1 in casa nostra; ero contento per la prestazione offerta ma con un pizzico di attenzione in più avremmo potuto chiuderla prima. Nella sfida di ritorno, invece, dopo aver giocato il set perfetto (il primo ndr), si è spenta la luce ed è emersa tutta la nostra inesperienza. Nel computo del doppio confronto avremmo potuto ottenere di più ma, come ho sempre detto dal giorno della nostra qualificazione ai play off, la nostra partecipazione sarebbe stata utile esperienza di crescita per traguardi futuri, importanti”.

Nelle prossime settimane verrà pianificato il futuro della squadra napoletana mentre di qui a fine anno ci si concentrerà sulla crescita dei settori giovanili, cantera della prima squadra.

Le ragazze della serie C hanno ottenuto una settimana di riposo ma mister Maione ha già in mente un programma di allenamenti per questo periodo utile alla costruzione della squadra per la prossima stagione.