Da molti anni le riforme nel settore assicurativo sono operative con dei risultati evidenti sia sul piano della trasparenza che sul piano dell’equità delle offerte in relazione a diverse tipologie di clienti.

La chiave è tutta qui: la differenziazione tra un tipo di cliente e l’altro ed il concetto di cliente meritevole.

Nel caso del settore automotive tale categorizzazione è individuabile tramite la classe di merito assicurativa che delinea la figura dell’automobilista disciplinato.

Ci sono, altresì, vari indici di analisi e studi molto specifici circa il concetto di automobilista disciplinato e quindi meritevole di attenzione e di offerte vantaggiose da parte delle società assicurative, ed esiste una concorrenza attiva per guadagnarsi le migliori fette di mercato: il mondo delle assicurazioni online ha incrementato questa concorrenza.

Un automobilista che non incorra in problemi quali danneggiamenti, sinistri, contenziosi può garantire il pagamento del premio assicurativo senza causare gravami alla società proponente il contratto, semplicemente.

Detto ciò è compito degli Istituti assicurativi studiare le migliori soluzioni per i clienti e garantire una vera concorrenza tra le offerte disponibili per un Preventivo Assicurazione personalizzato, con la dovuta informazione nel dettaglio per l’automobilista che vuole assicurare ex novo un veicolo oppure attivare un rinnovo.

In questa fetta di mercato è emersa stabilmente ConTe.it, la quale sta guadagnando e confermando, cosa più importante, il favore della clientela con il proprio impegno nel rapporto con i clienti e una continua cura nel rinnovo della propria interfaccia online.

ConTe.it permette di assicurare il proprio veicolo godendo di offerte decisamente concorrenziali e anche i portali di comparazione assicurativa portano, spesso e volentieri, al sito del marchio italiano del Gruppo Admiral.

Come si ottiene una classe di merito favorevole? Non ci sono molte strade da seguire se non la costanza nel vivere una vita automobilistica esente da comportamenti sanzionabili dal Codice della Strada; al contempo qualora si sia dei neopatentati si debbono attendere degli anni per salire dalla propria classe di rischio ad una classe di rischio migliore, tenendo sempre a mente la possibilità di godere della Legge Bersani qualora si abbiano familiari con classi di merito migliori che si possono ereditare.

La classe di merito è un punteggio che viene assegnato in un documento denominato attestato di rischio, dal 2015 non più cartaceo ma elettronico, conservato nei database dell’ANIA.

Questo è solo uno dei fattori che l’automobilista dovrà considerare per ottenere un preventivo per assicurare il proprio veicolo; la Classe di merito Universale (CU) è definita su base numerica con una scala che parte da 14 e migliore fino al numero 1. Dalla classe 14 si può risalire, in maniera peggiorativa, fino alla classe 18.