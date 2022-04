Il “Gran Prix della Pasticceria”, nella giornata di giovedì ha preso il via a Marina di Stabia, il prestigioso porticciolo turistico di Castellammare di Stabia. L’evento ideato e realizzato dall’imprenditore Geremia Schiavo, patron di Miss Ondina Sport, insieme a Antonio Vanacore presidente Club Pasticcieri Italiani e Associazione Pasticcieri Napoletani e ad Antonio Cascone presidente dell’Associazione Cuochi Stabiesi e Monti Lattari, ha visto la presenza di stand, con aziende espositrici dei propri prodotti, concorrenti iscritti ai numerosi concorsi in programma e partecipazione di pubblico ai vari momenti con interessanti attrattive di vario genere che anche nelle prossime giornate proporranno (convegni, dibattiti, teatro dei burattini per i più piccini, momenti musicali per allietare le serate, degustazioni di pizze realizzate da varie pizzerie, concorso di bellezza ed altro), tutto quanto possa rendere felici i visitatori.







Presentata dall’esperto showman ed artista della professionalità del savoir conduire manifestazioni di grande spessore Enzo Calabrese, l’intera prima giornata del “Gran Prix della Pasticceria” ha ottenuto gran successo ed ha segnato una attraente ed entusiasmante prospettiva di partecipazione per le giornate a seguire.

Di grande apprezzabilità nella giornata di apertura del “Gran Prix della Pasticceria”, è stata l’accoglienza riservata agli ospiti dagli alunni dell’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera Raffaele Viviani di Castellammare di Stabia, partecipi all’evento accompagnati dal loro docente. Alcuni di questi giovani si sono anche iscritti a partecipare alle gare ed un’alunna disabile ha ottenuto anche un ottimo risultato, cosa che è divenuto subito un successo collettivo, orgoglio per tutta la compagine per averlo conseguito che dà anche uno sprono maggiore alla disponibilità d’impegno per le altre quattro giornate della kermesse affinchè il successo possa ampliarsi. Un gran plauso, per l’alto livello che i concorrenti in gara con i dolci da loro elaborati hanno avuto modo di poter dimostrare di aver raggiunto, è stato espresso dalla competentissima giuria presieduta da Pier Paolo Magni decano della pasticceria, responsabile formazione e food cost per Conpait (Confederazione Pasticcieri Italiani), membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani e due volte campione del mondo. Gli altri sette giurati tecnici sono stati Salvatore Gabbiano, Ciro Maiorano, l’abruzzese Olelio Napoletani, Giuseppe Esposito, Antonio Cascone dell’URCC (Unione Regionale Cuochi Campania) della FIC, Giampiero Castaldo ai quali è stata aggiunta la giuria critica formata dai giornalisti Simona Buonaura, Daniela Del Prete e Rosario Lopa portavoce della Consulta nazionale per l’Agricoltura e Turismo, Enzo Ungaro consigliere comunale del Comune di Castellammare di Stabia e Attilio Della Mura direttore Azienda Turismo di Napoli.









Le premiazioni tenutesi nel primo pomeriggio hanno avuto la presenza e partecipazione delle associazioni del settore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità, in particolare l’Amira (Associazione Maître Italiani Ristoranti & Alberghi) e l’Aibes (Associazione Italiana Barman e Sostenitori). L’AMIRA si è esibita nella creazione alla “lampada” di crêpe suzette con la classica flambata elaborata dal maître Giovanni Sansone referente AMIRA per il territorio di Monti Lattari – Castellammare di Stabia e Penisola Sorrentina, mentre il vice fiduciario dello stesso sodalizio Enzo D’Adamo, con al suo fianco il Fiduciario della sezione Napoli- Campania Dario Duro, spiegavano origini e modalità di servizio del prelibato piatto creato. L’AIBES, al tavolo a fianco, si è espressa con la creazione di un drink da abbinare alla crêpe suzette, realizzato dalla fantasiosa, originale, simpatica ed attraente, anche come bellezza femminile oltre che per i suoi elaborati cocktail, barlady Anna Di Sandro, docente all’IPSSEOA “De Gennaro” di Vico Equense, professionista Capo barman, plurivincitrice di campionati nazionali ed internazionali di settore, past fiduciario di AIBES Campania, che affiancata dal fiduciario campano Luigi Gargiulo, il suo vice Rosario Restino ed il capo barmen Alfonso Lazazzera hanno preparato un particolare Spritz. A concludere la performance Aibes il capo barman Luigi Sgaglione, consigliere nazionale Aibes ha attuato una esibizione di Flair, specialità nella quale detiene primati da campione nazionale ed internazionale con le sue gloriose partecipazioni a numerosi concorsi, dimostrando che all’arte del buon bere miscelato ben va abbinata la simpatica attrattiva per giovani e meno giovani che attraverso magiche evoluzioni di bottiglie, bicchieri, shaker e liquidi incanta gli spettatori. Presente anche il presidente regionale dei URCC Luigi Vitiello, mentre essendo impossibilitati ad essere presenti per motivi di lavoro, hanno fatto pervenire il loro saluto e solidarietà alla buona riuscita dell’intera manifestazione il presidente dell’AIS Campania Nicoletta Gargiulo, il presidente Associazione Pizzaiuoli Napoletani Sergio Miccù ed il presidente dell’ADA Campania Giuseppe Bussetti, che già in conferenza stampa di presentazione dell’evento tenutasi al “Gambrinus” ebbe ad apprezzare ed elogiare l’iniziativa della 1a edizione del “Gran Prix della Pasticceria”.







Le premiazioni sono partite con la consegna dei diploma di partecipazione a tutti i partecipanti alla gara, effettuato dalle giornaliste Simona Buonaura e Daniela Del Prete. E’ seguita la consegna del premio speciale “dessert al piatto” attuata dal presidente Magni che è stato assegnato a Simona Volpe la quale ha ricevuto un pregiato piatto dell’URCC, una giacca della Work Line Top Chef azienda abbigliamento ristorazione ed altro, una bottiglia speciale di liquore Strega ed un pacco di farina Caputo. Di seguito i primi tre classificati della giornata con Francesco Balestra che ha ricevuto dalle mani di Rosario Lopa la coppa di vincitore massimo ed a seguire Antonio Invernetti giunto secondo sul podio premiato da Antonio Vanacore, concludendo con Francesco Esposito premiato da Antonio Cascone giunto 3°. A parte le tre coppe di diversa importanza secondo il posto assegnato dalla giuria, i tre vincitori hanno ricevuto premi dagli stessi sponsor che hanno premiato tutti i partecipanti, ma in maniera ovviamente più sostanziosa.

La piacevole ed interessante manifestazione che chiude il 1° maggio ha ingresso gratuito, ma è preferibile la prenotazione: email: enoas@libero.it Cell. 348 3613821

Giuseppe De Girolamo