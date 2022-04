Ultimo appuntamento con il campionato di serie B1 femminile per la Luvo Barattoli Arzano. L’ennesima stagione travagliata dalle problematiche del covid 19 si conclude con una sfida interna contro il Cuore di Mamma Cutrofiano.

Un’altra classica di questa categoria che negli anni passati ha visto più volte le due formazioni dare vita a sfide appassionanti. Quest’anno la gara assume tutt’altro valore, la formazione salentina ha disputato una stagione davvero da record, purtroppo in negativo.

Nel corso del campionato ha raccolto 21 sconfitte in 21 incontri e non è riuscita a vincere nemmeno un set. Difficile trovare così per le ospiti motivazioni particolari nella gara di domani pomeriggio, ne ha ancora tante invece l’Arzano Volley.







“Vogliamo chiudere sicuramente in bellezza” spiega il vice coach Davide Dentice che aggiunge: “Per questo ci aspettiamo che tutto il nostro pubblico ci venga a salutare al palazzetto. Le ragazze sanno bene che vogliamo fare bella figura e proprio per questo abbiamo preparato la sfida come abbiamo sempre fatto in tutto il campionato”.

L’attenzione si sposta sulle avversarie: “Sono un gruppo giovane, hanno fatto il campionato con una formazione di tutte ragazze Under 18. Un progetto di crescita dalle giovanili dopo aver fatto la massima serie nelle stagioni passate. Del resto anche noi abbiamo un roster molto giovane che in questo campionato è maturato ulteriormente”.







Il team di coach Antonio Piscopo non ha ancora centrato l’obiettivo stagionale, ovvero centrare il maggior numero di vittorie possibili e restare incollata nella parte alta della classifica. Per fare questo l’unica soluzione è vincere anche quest’ultima sfida rimasta.

Sarà anche l’occasione per festeggiare ancora il primo successo stagionale, quel titolo Under 18 conquistato nella giornata del 25 aprile al termine della Final Four di Ponticelli. Domenica invece la corsa verso il titolo territoriale è per le Under 16.

Luvo Barattoli Arzano – Cutrofiano si gioca domani (sabato 30 aprile 2022) al palazzetto dello sport di Arzano, fischio d’inizio alle ore 16.30.