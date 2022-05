“Donne in Sik...

“Donne in Sikurezza”, seminario sull’autodifesa al Real sito di Carditello

Al seminario di autodifesa femminile hanno aderito un buon numero di donne, cimentatesi in un allenamento di difesa personale caratterizzato da tecniche semplici ed efficaci da mettere in atto in situazioni di pericolo