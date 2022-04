Potrà essere processato Gaetano Scudellaro, il tabaccaio più famoso d’Italia. Un po’ di mesi fa divenne di dominio pubblico, e finì in tutti i notiziari e giornali d’Italia e oltre, la sua fuga, con il biglietto vincente da mezzo milione di euro, praticamente scippato ad un’anziana che si era recata presso il tabaccaio, di cui era cliente abituarla, la moglie di Scutellaro per avere conferma della incredibile vincita. L’uomo scappò repentinamente dal negozio e provò l’improbabile fuga alle Canarie con l’intento di riscuotere la somma e sistemarsi al sole dell’isola spagnola.







Oggi cambia la valutazione psichiatrica: E deve essere ritenuto capace di intendere e di volere, perfettamente in linea con uno stato di coscienza che lo rende “soggetto processabile“. La nuova valutazione recita: “Non vi sono evidenze cliniche e documentali per ammettere che, al momento dei fatti, versasse in una condizione psicopatologica tale da determinare uno stato di mente rilevante in senso forense”.

Cambia quindi il quadro nei confronti dell’uomo che era stato scarcerato a febbraio perché non sarebbe stato in pieno possesso delle proprie capacità di intendere e di volere. Anzi, era “in uno stato di incapacità parziale di intendere e di volere”.

Grazie alla nuova consulenza psichiatrica vengono ribaltate completamente le conclusioni della prima perizia in diciassette pagine. A firmarle il professor Alfonso Tramontano perito nominato dal giudice per l'udienza preliminare Di Palma, il magistrato che dovrà valutare la condotta del "tabaccaio" nel corso del giudizio abbreviato che inizierà tra qualche giorno.







Ed è stato proprio l’ultimo giudice interessato a questa vicenda a dare inizio ad una svolta, a pochi giorni dall’inizio dell’udienza preliminare. In sintesi, il giudice è andata oltre l’analisi emersa nel corso dell’incidente probatorio, chiedendo un supplemento di verifiche sulle condizioni di salute e sulla tenuta psicoattitudinale del commerciante napoletano.

Nel passaggio conclusivo della relazione, appare chiaro che non ci siano dubbi sulla situazione psicologica di Scutellaro: “Per la piena consapevolezza della vicenda processuale in essere e la disponibilità di risorse cognitive indenni, è capace di stare in giudizio”.

Tutto parte, anche la richiesta di una nuova perizia psichiatrica, dalle indagini condotte dai sostituti procuratori Stella Castaldo e Enrica Parascandolo, che hanno puntato la loro attenzione e le conseguenti perplessità sulla condotta assunta dal commerciante nella fase del furto del biglietto gratta e vinci, ma anche della trattativa che provò a mettere in piedi, attraverso una serie di comunicazioni, con la donna vittima di quella che apparentemente sembrò proprio un momento di follia. Cosa smentita dall'odierna perizia che manda il "tabaccaio" davanti a un giudice e soprattutto alla giusta condanna.







Il 22 settembre scorso l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli recuperò, in seguito al dissequestro da parte della Procura di Napoli, il biglietto vincente consegnandolo alla 69enne, che poté finalmente incassare la vincita.