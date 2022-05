Mercato criptovalutario: l’attenzione degli investitori continua a concentrarsi su Bitcoin

Il Bitcoin è la principale criptovaluta, ovvero la prima per diffusione e capitalizzazione in tutto il mondo, e di conseguenza è caratterizzata da un minor grado di volatilità

Investitori e analisti continuano a seguire con particolare attenzione l’evoluzione del Bitcoin e le novità che lo caratterizzano. In questo periodo molto complesso dal punto di vista macroeconomico non sono in pochi ad ipotizzare che la più celebre delle criptovalute possa affermarsi in modo importante e crescere nei prossimi mesi. Questa ipotesi è basata soprattutto sulla convinzione che il Bitcoin potrebbe trarre giovamento dalla pesante inflazione in atto e persino dalle politiche che potranno scegliere nei prossimi mesi le banche centrali.

A rivelarlo è stato un recente anche il Chief Economic Advisor di Allianz e questa rappresenta una novità sostanziale, in quanto ad oggi il Bitcoin è sempre stato visto come un elemento che poteva essere contrastato da queste politiche e non certo una componente che ne avrebbe potuto trarre un vantaggio. Ovviamente, per quanto interessante, questa rappresenta comunque soltanto un’ipotesi ma ciò che è certo riguarda invece l’interesse altissimo che questa componente d’investimento continua a suscitare in tutto il mondo.

Caratteristiche fondamentali del Bitcoin

Per capire le potenzialità di questo crypto asset è opportuno leggere la guida che spiega cos’è e come funziona Bitcoin presente sul portale specializzato Criptovaluta.it, in modo così da operare in sicurezza e in autonomia. Il Bitcoin è la principale criptovaluta, ovvero la prima per diffusione e capitalizzazione in tutto il mondo, e di conseguenza è caratterizzata da un minor grado di volatilità, in confronto alle altre crypto. Proprio per questo motivo negli ultimi mesi è stata anche avanzata l’ipotesi, per il momento non confermata, che il Bitcoin potrebbe affermarsi come bene di rifugio alternativo all’oro.

Questa celebre moneta digitale ha un funzionamento, basato sul P2P, che rappresenta uno dei suoi principali punti di forza, in quanto la sua rete è in grado di operare un fitto controllo, grazie ad alcuni meccanismi matematici che compongono la blockchain. Di conseguenza il Bitcoin è basato sul libero scambio e sull’assenza di un intermediario che controlli tutti i trasferimenti. La sua componente relativa alla sicurezza è elevata, in quanto il Bitcoin è fatto in modo tale da tenere traccia di ogni pagamento.

I vantaggi di questa famosa criptovaluta possono essere riassunti nei seguenti punti principali:

Blockchain di elevata sicurezza.

Alto livello di privacy .

. Produzione di nuova moneta limitata.

Minor volatilità di altre crypto.

Elevata tracciabilità.

La blockchain del Bitcoin è strutturata in modo da rendere la moneta digitale utilizzabile per i pagamenti, eliminando il rischio di truffe. Tutti gli scambi sono sempre validati dal controllo effettivo della disponibilità, basato sul fatto che il sistema tiene traccia di ogni singolo movimento, senza mai intaccare la privacy dell’utilizzatore. Anche la limitazione alla produzione di nuovi Bitcoin è un vantaggio, in quanto vengono coniati dei nuovi Bitcoin solo ogni quattro anni e in questo modo la crypto tende a conservare il proprio valore.

Come investire in Bitcoin

Per chi desidera investire in Bitcoin esistono fondamentalmente due modi per farlo. Il primo consiste nell’utilizzo di un exchange, ovvero di una piattaforma di scambio che permette di inserire nel proprio wallet, cioè in un portafoglio digitale, i Bitcoin. Questa formula prevede il reale possesso della moneta digitale da parte di una persona, che può utilizzarla anche per acquistare beni di consumo o servizi, tramite i tanti sistemi che accettano questa forma di pagamento. Per evitare ogni rischio di truffa è necessario rivolgere la propria attenzione soltanto ai migliori exchange, particolarmente affermati.

La seconda alternativa è invece destinata soltanto a chi desidera utilizzare il Bitcoin come bene di investimento e prevede l’utilizzo di uno dei migliori broker per il trading online. Questi dispongono di un grado di sicurezza maggiore, rispetto agli exchange, grazie alle garanzie emesse dai circuiti di vigilanza internazionali e possono infatti essere assimilati a delle vere e proprie banche online. Le piattaforme per il trading online permettono di investire una determinata cifra in cfd facenti riferimento al Bitcoin.

Questi nello specifico sono dei “contratti per differenza” che replicano fedelmente l’andamento della criptovaluta. Di conseguenza i Bitcoin non possono essere utilizzati per acquistare, in quanto non sono realmente presenti all’interno di un wallet utilizzabile ma rappresentano una modalità d’investimento molto interessante. Chi utilizza questa seconda opzione può infatti decidere di rivendere i propri cfd nel caso in cui questi acquisissero maggior valore. Ovviamente in entrambi i casi è sempre fondamentale agire con la massima cautela, cercando di prendere in considerazione anche i possibili rischi.