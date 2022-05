Meno di una settimana allo start della quinta edizione della Crocelle Race Park a Palma Campania

Proseguono febbrilmente i preparativi per l’avvicinamento alla quinta edizione della Crocelle Race Park a Palma Campania.

Quello del prossimo 8 maggio, giorno di svolgimento della manifestazione, sarà un appuntamento da non perdere per i praticanti della mountain bike per la validità di gara del circuito regionale campano X-Country.

Gli organizzatori di Crocelle Race Team guidati da Pietro Caliendo, coaudivato dai propri collaboratori, non si sono risparmiati e hanno messo in cantiere un programma di grande spessore degno della fama di cui ormai gode la manifestazione da pochi anni a questa parte.







Ad oggi si stanno ultimando i ritocchi sul percorso di circa 4 chilometri con 130 metri di dislivello a giro.

Notevolissima l’attesa per questo appuntamento che ha già sollecitato l’attenzione degli addetti ai lavori e che può costituire ancora una ribalta importante per i tanti amanti e praticanti della disciplina olimpica del cross country che ha proprio nel Parco Bosco Crocelle il suo habitat naturale.

Video Crocelle Race Park con le emozioni dell’edizione 2021 al link https://www.facebook.com/crocelleracepark/videos/1058588968188129

ISCRIZIONI E MODALITA’







La quota di partecipazione è di € 20,00 e comprende:

Pacco gara (assicurato per i primi 200 iscritti in regola con il pagamento), n oleggio chip trasponder, r ifornimenti in gara, s ervizio di cronometria a cura di MTBONLINE, a ssistenza medica, p asta party, p archeggio.

L’organizzatore dell’evento riterrà l’iscrizione avvenuta solo a seguito di:

• per i tesserati FCI: iscrizione Fattore K ID 161158 + iscrizione sul sito www.mtbonline.it + invio della ricevuta di pagamento a: crocelleracepark@gmail.com

• per tutti i tesserati con altri Enti: iscrizione sul sito www.mtbonline.it + invio della ricevuta di pagamento a: crocelleracepark@gmail.com

(In ogni caso l’iscrizione sarà perfezionata dal pagamento della quota richiesta)

Le iscrizioni on line compreso Fattore K si chiuderanno inderogabilmente venerdì 6 maggio. L’organizzatore si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di un numero di iscritti massimo tale, da garantire un corretto svolgimento della manifestazione.