Tutto pronto per l’edizione napoletana dell’evento nazionale FIAB che si svolgerà la mattina dell’8 maggio.

La manifestazione nazionale di FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.







Concentramento di ciclisti grandi e piccini, alle ore 9, in piazza del Plebiscito dopo la distruzione dei gadget allo stand di iscrizione gratuita alla pedalata per accendere i riflettori sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando più spazio alle persone. Si parte per la pedalata alle 10.

Bimbimbici torna a Napoli e in oltre 200 città d’Italia e quest’anno accanto alla sezione Fiab Cicloverdi Napoli c’è ancora una volta l’ABC (Acqua Bene Comune Napoli), con la distribuzione delle borracce. L’evento ha anche il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria, che spinge per l’utilizzo della bici per gli spostamenti urbani per favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà.







L’evento è una vera e propria occasione di festa . Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile.

A Napoli l’appuntamento è domenica 8 maggio in Piazza del Plebiscito alle ore 10 da dove partirà l’allegra pedalata che percorrerà la ciclabile sul lungo mare. Ad ogni partecipante verrano dati in omaggio t-shirt e gadget vari a ricordo della manifestazione.

L’intera manifestazione è completamente gratuita, chi vuole può lasciare un contributo a sostegno delle attività dell’associazione.