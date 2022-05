A Casalnuovo di Napoli si inaugura la stagione di ciclismo su strada per i giovanissimi. Circa cento piccoli atleti dai 7 ai 12 anni hanno partecipato all’evento che si è tenuto il primo maggio organizzato dalla neo costituita Bike School Napoli, scuola federale ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Gli atleti sono stati divisi in batteria di partenza in base all’età. Sei le batterie partite che dalle 15:00 in poi si sono affrontate sul circuito cittadino di un chilometro completamente chiuso al traffico. “Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro fatto, la macchina organizzativa ha funzionato senza sbavature, amministrazione comunale e polizia locale ci sono stati vicini e hanno collaborato all’ottima riuscita ma soprattutto i partecipanti si sono molto divertiti” dichiara Mario Fontana Direttore Sportivo della Bike School e organizzatore dell’evento.

Podio di società: Team Cesaro, Mary J Sweet angel e Flessofab.

Da segnalare che la mattina, nel Parco Pino Daniele, è stato tenuto un evento collaterale aperto a tutti i bambini delle scuole della zona. Ai giovanissimi sono state fornite biciclette e casco per poter tenere lezioni gratuite con istruttori federali. All’iniziativa ha anche partecipato l’Associazione Diritto alla Salute i cui medici hanno effettuato visite gratuite.

“La promozione della disciplina e più in generale dell’uso della bicicletta, è un altro elemento caratterizzante della nostra attività” continua Mario Fontana.

Prossimo appuntamento a Cercola sabato prossimo sette maggio, ancora firmato Bike School, che varrà come prima prova in pista del circuito regionale.