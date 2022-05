CSV Napoli, sportello territoriale a Sant’Antonio Abate. Venerdì 6 maggio l’inaugurazione

L’incontro sarà anche un’occasione per discutere delle possibili collaborazioni tra le diverse organizzazioni, enti di Terzo settore, istituzioni, imprese e enti locali con l’obiettivo di sviluppare il senso di appartenenza ad un unico sistema e di lavorare insieme per la tutela della comunità, in modo da favorire le condizioni per una responsabilità sociale condivisa