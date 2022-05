Organizzano un finto incontro gay per rapinare un giovane: arrestate due persone a Torre Annunziata. Questa mattina i poliziotti del commissariato di Ps hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. I due arrestati sono accusati di rapina aggravata.

Torre Annunziata: la ricostruzione dei fatti

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che due uomini avevano adescato un giovane attraverso un sito di incontri online. Avevano concordato un incontro finalizzato alla consumazione di un rapporto sessuale. L’appuntamento con uno dei due soggetti indagati si è però rivelato una trappola. Il complice, nascosto nell’abitazione dove era stato fissato l’incontro, una volta arrivato il giovane si è avventato sulla vittima.







L’aggressione con una mannaia

Uno degli indagati ha minacciato il ragazzo con una mannaia per farsi consegnare una somma di denaro. La vittima non ha consegnato i soldi ma gli sono comunque stati sottratti il cellulare e le chiavi dell’auto. Subito dopo gli autori del reato hanno minacciato il giovane per costringerlo a non denunciare i fatti. Altrimenti avrebbero pubblicato sul web il video dell’incontro.







I presunti autori finiti in manette

La vittima è comunque riuscita a scappare ed a sporgere denuncia presso il commissariato di Ps di Torre Annunziata. Le indagini sono subito partite consentendo l’identificazione dei presunti autori del reato. I due soggetti arrestati si trovano adesso al penitenziario di Napoli Poggioreale.