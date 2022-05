“Volley Napoli già al lavoro per un futuro ambizioso”, parola del presidente Schettini

Qualche giorno di meritato relax dopo le fatiche di una stagione con la prima squadra, poi la dirigenza del Consorzio Volley Napoli insieme al tecnico Alessandro Maione ed al suo staff inizieranno a progettare il futuro, gettando le basi per il campionato di serie C femminile 2022/2023.

E’ dunque tempo di bilanci seppur alcuni campionati devono ancora volgere al termine ed il presidente onorario del Consorzio Volley, Maria Schettini, traccia un primo resoconto di questa stagione.

“Quest’anno l’obiettivo era disputare i play off e ci siamo riusciti. Non è stato facile considerando la questione covid ed il ritiro di una squadra che ha rimesso tutta la classifica in discussione (il Montoro, ritiratosi a fine girone di andata ndr). Ma mister Maione, mister Romano ed il resto dello staff hanno fatto un grande lavoro ed il merito è loro se la squadra è riuscita a raggiungere il traguardo dei play off. Col Carbat Matese abbiamo giocato a viso aperto, peccato l’eliminazione ma resta una grande stagione la nostra”- ha commentato il numero uno azzurro.

Maria Schettini è il presidente onorario del Consorzio Volley, nato un anno fa e nonostante il progetto sia ancora agli albori la dirigente ha già le idee chiare per il futuro.

“Per la prossima stagione siamo già a lavoro per fare meglio e dare continuità al Consorzio Volley Napoli. Sono entrata in questo mondo grazie a mio Marito Fabio Travaglione già presidente della FT Napoli Volley, prematuramente scomparso, ed è nel suo ricordo che porto avanti questo progetto come Presidente di FT Napoli Volley e presidente onorario del Consorzio. Oltre alla crescita sportiva, spero che il nostro progetto possa attrarre alte associazioni napoletane per diventare un polo dell’associazionismo sportivo partenopeo”- spiega la Schettini.

Intanto anche il campionato di serie D femminile si appresta alle battute finali: stasera (lunedì 2 maggio ore 21,30) la squadra di mister Romano affronterà nel recupero della decima giornata, l’Abatese. Una trasferta insidiosa e contro una squadra che è in piena lotta per la promozione finale: un banco di prova importante per le ragazze napoletane, chiamate a confermare le ottime prove ed il buon campionato disputato sin qui.