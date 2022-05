Coach Rossi e Givova Scafati ancora insieme: Contratto biennale per il tecnico

La Givova Scafati è lieta di annunciare il prolungamento biennale del contratto che lega la società al capo allenatore Alessandro Rossi.

Ancor prima della fine della stagione agonistica in corso, la dirigenza gialloblù ha voluto premiare il tecnico che così bene ha fatto finora, sottoponendogli un accordo su base biennale, allungando di un anno quello già in essere in scadenza nel 2023 e prolungandolo fino al 30 giugno 2024, che consentirà al coach napoletano di sedere sulla panchina scafatese per altri due campionati, oltre a quello in corso. Il primo posto al termine della stagione regolare ed il record di 25 vittorie in 30 incontri, l’imbattibilità interna di 16 partite (15 di campionato e 1 di SuperCoppa), unitamente alla professionalità, all’impegno e alla dedizione mostrati dal giovane trainer in questa breve ma intensa esperienza in gialloblù, hanno convinto i vertici societari a continuare a puntare fortemente su di lui.

Dichiarazione di Enrico Longobardi: «Il rinnovo di coach Rossi è la conferma che avevamo visto lungo su di lui. Nonostante una retrocessione immeritata, aveva fatto già vedere il suo talento nella guida tecnica di una squadra. Avere con noi un allenatore campano così giovane e bravo ci rende fiduciosi per il futuro, speriamo si possa continuare insieme ancora per molto».

Dichiarazione di Alessandro Rossi: «Ringrazio enormemente la società, in particolare Nello ed Enrico Longobardi ed il g. m. Guastaferro, per la fiducia dimostratami e la stima reciproca, che va al di là del rettangolo di gioco. Essere l’allenatore della Givova Scafati non solo è per me motivo di grande orgoglio, ma anche e soprattutto di grande responsabilità. Intendo continuare il percorso iniziato, facendo tesoro del patrimonio di esperienze condiviso con il club durante questo primo anno insieme. Continuerò a mettere, per quelle che sono le mie competenze, passione e determinazione al servizio della società, cercando di crescere ulteriormente insieme al club, per il raggiungimento dei migliori risultati sportivi possibili».