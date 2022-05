Pompei blindata per la Supplica di domenica 8 maggio

Città blindata per accogliere i circa 30mila pellegrini che giungeranno a Pompei, dall’Italia e dal mondo, per partecipare alla preghiera universale della Supplica di domenica 8 maggio.







Più di cento tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili urbani, presidieranno infatti la Basilica in piazza Bartolo Longo e l’area circostante, ritenute “obiettivo sensibile”, per garantire lo svolgimento in sicurezza del rito religioso. Il piano sicurezza è stato messo a punto ieri mattina, in collaborazione con la Questura di Napoli, al termine di un tavolo interforze tenuto presso il Commissariato di Polizia di Pompei.

Confermata, anche per quest’anno, la presenza di un elicottero speciale, che sorvolerà il cielo mariano per l’intera durata della Supplica. Attenzione massima delle forze dell’ordine anche sugli Scavi.

“La guardia resta alta” hanno assicurato ieri alcuni vertici della Polizia e dei Carabinieri, presenti alla riunione speciale per la sicurezza cittadina. Per Pompei sarà, del resto, un ritorno al passato. Dopo i due anni segnati dalla pandemia da Covid, molti saranno i fedeli che affronteranno nuovamente il cammino a piedi per partecipare alla Supplica.

A presiedere il rito – così come annunciato dalla sala stampa del Santuario – sarà il cardinale Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi. Domenica 8 maggio la Messa e la Supplica, a partire dalle ore 10.30, saranno trasmesse in diretta televisiva da Canale 21 e da Tv2000, l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana.







“In attesa del grande evento – sottolineano sempre dal Santuario mariano – ci si preparerà partecipando alle tante celebrazioni, ai momenti di preghiera, di riflessione e di comunione che si susseguiranno in Basilica”. Dal primo maggio, infatti, ha avuto inizio il “Buongiorno a Maria”: l’appuntamento è dal lunedì al sabato alle ore 6.30, in Basilica. Il 6 maggio, 83° Anniversario della Dedicazione della Basilica, alle ore 18 ci sarà poi la Discesa del Quadro e la recita del Rosario, seguita dalla santa Messa delle ore 19. Il giorno successivo, alle ore 20, inizierà la Veglia Mariana, che terminerà con la celebrazione della messa di mezzanotte presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.