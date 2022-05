Sparatoria nei rioni “caldi”, 50enne ferito a Castellammare di Stabia

Colpi di pistola nella periferia di Castellammare di Stabia. Stando alle prime indiscrezioni un 50 enne sarebbe rimasto ferito. Al momento si trova presso l’ospedale “San Leonardo” dove è strato trasportato dopo essere stato colpito, non sarebbe in pericolo di vita.







La sparatoria sarebbe avvenuta intorno alle ore 21 e 30 circa, in via Petraro, tra il rione Savorito e Moscarella a Castellammare.

Le forze dell’ordine hanno avviato già le indagini per ricostruire l’intera vicenda. Non è ancora chiara la matrice dei fatti che sono comunque avvenuti in rioni considerati “caldi” da parte delle autorità. Intanto i Carabinieri stanno acquisendo videosorveglianza pubblica e privata.