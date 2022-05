Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in via Gerardo Chiaromonte presso l’abitazione di un uomo dove hanno scoperto 7 piantine di marijuana coltivate in una serra completa di lampade riflettenti e di un sistema di ventilazione ed aspirazione per accelerarne la crescita; inoltre, su uno stendibiancheria, hanno rinvenuto numerosi germogli e piante già essiccate per un peso complessivo di circa 411 grammi.







Un 31enne napoletano è stato arrestato per produzione e detenzione di sostanza stupefacente.