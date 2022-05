Sono 10 milioni di euro i fondi richiesti ed assegnati al Comune di Boscoreale nell’ambito dei finanziamenti del PNRR. La cifra sarà utilizzata per la riqualificazione dei Piani Napoli di via Settetermini e di via Passanti. In particolare, 8 milioni di euro saranno destinati al miglioramento energetico degli oltre 600 alloggi residenziali e 2 milioni di euro saranno investiti per la manutenzione delle aree verdi e del campo sportivo.







“Ci prendiamo cura di Boscoreale dal centro alle periferie fino ai suoi quartieri più popolosi. Lo dimostriamo settimana dopo settimana con i fatti, soprattutto a chi ci sollecita interventi. A questi, in particolare, dico che stiamo agendo i quei luoghi della nostra città dimenticati per anni”.

Dice il sindaco Antonio Diplomatico che aggiunge: “La mia amministrazione, grazie all’impegno dell’assessore Francesco Faraone, è destinataria di un nuovo importante finanziamento dai fondi PNRR: 10 milioni di euro per la riqualificazione dei Piani Napoli. Investiremo 2 milioni per la manutenzione del verde e del campo sportivo. Gli altri 8 milioni di euro saranno dedicati all’efficientamento energetico degli oltre 600 alloggi. Insieme agli assessori del mio governo e alla maggioranza che mi sostiene stiamo costruendo un futuro migliore per una Boscoreale unita”.