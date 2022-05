Tutto pronto per la prima edizione di “Vivo”, l’evento di sport e benessere organizzato dall’associazione Merydiana con il patrocinio della presidenza del Consiglio del Comune di Casalnuovo di Napoli. L’evento, organizzato per offrire una giornata di sport gratuito per i cittadini e per sensibilizzare alla pratica del benessere, si terrà il 7 maggio 2022 presso il palazzetto dei disabili di viale dei Tigli e vedrà la partecipazione di istruttori e ballerini di fama nazionale.

La giornata avrà inizio alle 10.00 con lezioni scaglionate di 45 minuti che andranno avanti per l’intera giornata del sabato.







Si parte con la prima lezione di zumba, pilates, group boxing, mentre nel pomeriggio ci sarà una lezione di danza moderna con ospite il ballerino Santo Giuliano ed un’altra di hip-hop con Andrea Muller, reduce dal programma televisivo “Amici”. Contemporaneamente si terranno sia i tornei di calcio che delle attività all’aperto per i più piccoli, mentre nella palestra adiacente saranno allestiti una serie di box per gli esperti che realizzeranno delle visite di prevenzione gratuite.

“Da mesi lavoriamo alla realizzazione di questo progetto – ha dichiarato Katia Iorio, presidente del Consiglio del Comune di Casalnuovo di Napoli – dopo lo stop forzato per il lockdown volevamo dare un forte segnale di ripartenza. Sarà una giornata intensa e divertente da trascorrere insieme all’insegna dello sport, del benessere e della salute. Tutto sarà gratuito ovviamente: il nostro intento è quello di avvicinare sempre più cittadini alle pratiche del wellness e del benessere sia fisico che psicologico”.







“Siamo super emozionati per questa prima edizione della kermesse – ha aggiunto Maria D’Ambrosio, presidente dell’associazione sportiva Merydiana – abbiamo aperto le prenotazioni on line nei giorni scorsi e devo dire che è stato un vero successo. Già 300 cittadini hanno prenotato il loro posto per le lezioni di sport gratuite previste dalla giornata. Saranno coinvolti in totale all’incirca 500 atleti, nel pieno rispetto delle normative anti covid vigenti. Abbiamo coinvolto numeri esperti per garantire una presa di coscienza totale sulle pratiche del benessere per i cittadini: da un corretto stile alimentare, fino ad arrivare allo sport”.

Testimonial d’eccezione Sal Da Vinci. Alla manifestazione parteciperanno anche alcuni calciatori del Benevento che interverranno insieme al Presidente Oreste Vigorito.