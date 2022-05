La Givova Scafati è pronta per i play off, al via la prevendita dei biglietti

La Givova Scafati informa tutti i propri tifosi e gli appassionati che è possibile sin da ora prenotare i propri biglietti di ingresso al PalaMangano, per assistere a gara uno e gara due dei quarti di finale playoff del campionato di serie A2 contro la Novipiù Casale Monferrato, che si disputeranno rispettivamente sabato 7 maggio e lunedì 9 maggio alle ore 20:45.

Basterà cliccare sul link di seguito e seguire la procedura guidata per poter prenotare il proprio posto alle prime due partite dell’ultima fase della stagione agonistica 2021/2022.

https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_jb_monferrato_(gara1_+_gara2)/5637

Inoltre, è possibile acquistare in prevendita i tagliandi di ingresso al PalaMangano nel settore preferito presso tutti i rivenditori autorizzati ed elencati in questo link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php.

I ticket acquistati saranno validi per entrambe le partite, pertanto dovrà essere conservato dopo gara uno per avere accesso anche a gara due. Si ricorda che sarà obbligatorio mostrare la mascherina FFP2 mentre non è più necessario esibire il Green Pass all’ingresso della struttura. Si ricorda a tutti che gli abbonamenti stagionali saranno validi come titolo di ingresso. La società, nell’ottica di premiare tutti coloro che hanno sostenuto e sostengono da sempre la Givova Scafati Basket, ha prorogato la validità degli stessi estendendola a tutti i Play Off. Inoltre per venire incontro alle esigenze di tutti i propri appassionati ha stabilito prezzi popolari dei biglietti per la serie di Quarti di Finale contro la Jb Monferrato.

Ecco di seguito i prezzi dei vari settori disponibili del PalaMangano:

Tribune A, B, C e Gradinata ospiti

Intero: € 20,00;

Ridotto (over 60 e under 18): € 15,00.

Gradinata Lamanna

Intero: € 12,00;

Ridotto (over 60 e under 18): € 8,00.