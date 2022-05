E’ stato firmato presso uno studio notarile di Scafati il ricco atto di compravendita necessario al Comune di Pompei per realizzare il maxi-piano destinato a stravolgere il tessuto urbano e il futuro produttivo dei terreni agricoli vicini al fiume Sarno, situati tra via Moro e via Ripuaria. Qui nascerà dunque una nuovissima area mercato oltre a un’isola ecologica e a un parcheggio per i tir dei rifiuti.

Il progetto da oltre 403 mila euro comprende pure la costruzione di un’apposita area parking per le ambulanze della protezione civile.







La svolta, che in città era attesa dal 2018 (anno della stesura del progetto definitivo ndr) è arrivata con la firma della compravendita dei terreni. Il documento è stato sottoscritto il 20 aprile scorso a Scafati, presso uno studio notarile in via Manzoni. La sola firma è costata ulteriori 45mila euro all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Lo Sapio.

Il maxi-progetto costerà quindi 448 mila euro complessivi: somma già stanziata nell’ultimo bilancio di previsione 2022 appena approvato dai consiglieri di Palazzo de Fusco. Il finanziamento sarà garantito da un mutuo acceso alla Cassa Depositi e Prestiti.

Così l’amministrazione di Pompei ha mosso il passo decisivo per acquisire i terreni agricoli oggetto di un’annosa trattativa partita il 7 febbraio 2018, più volte rinviata, e ora conclusa finalmente tra l’entusiasmo generale. Quello di istituzioni, cittadini e ambulanti, che nel 2020 lanciarono addirittura una petizione e uno sciopero del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico “in assenza di un progetto per la riqualificazione, la nascita di parcheggi per i nostri clienti e la messa in sicurezza dello storico mercato che da più di 30 anni si svolge in via Aldo Moro”. Questa, in sintesi, l’ultima denuncia sottoscritta da più di 20 tra sindacalisti e semplici iscritti ad AVAC (Associazione Venditori Ambulanti Campania).







I terreni adiacenti al fiume Sarno, ora acquistati dal Comune per la nuova area mercato, fino a ieri appartenevano agli ex Ospedali Riuniti dell’Asl Napoli 1. “Erano improduttivi e abbandonati” ci ha detto il presidente del consiglio comunale, Giuseppe La Marca, che in prima persona (insieme all’ex sindaco Pietro Amitrano ndr) ha curato i dettagli per la definizione della trattativa. Il Comune ha così acquisito a patrimonio circa 45mila mq di terreni destinati – entro l’inizio del 2023 – all’ampliamento della storica area mercato e alla realizzazione di un’isola ecologica. Ma non solo. Nel tratto compreso tra via Ripuaria e via Fontanelle, il progetto prevede infatti la nascita di un moderno deposito per i mezzi di trasporto della Win Ecology (l’azienda che in città si occupa dello smaltimento dei rifiuti) oltre a un’area di intervento per la Protezione Civile.

“Quest’acquisizione – così il sindaco Carmine Lo Sapio – è una vittoria per la comunità. Non solo offriremo due servizi di rilevante importanza ai cittadini, ma sottrarremo al degrado spazi della città abbandonati, che negli anni sono stati oggetto di illecito sversamento di rifiuti”.

Salvatore Piro