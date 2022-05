San Gennaro Vesuviano: da laboratorio di pasticceria a deposito per la droga. 44enne arrestato

E’ finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio

Non un bar qualunque quello monitorato dai Carabinieri della stazione di Palma Campania. Il titolare, 44 anni e incensurato, aveva convertito un vecchio laboratorio dove preparava cornetti e pasticcini in deposito per la droga.

I militari hanno trovato al suo interno hashish sufficiente per almeno cento dosi e un bilancino di precisione. Addosso il 44enne nascondeva altra droga e quando ha capito che i carabinieri non erano nel locale per sorseggiare il caffè ha provato a disfarsene senza riuscirci







E’ finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Sono 94 i grammi di stupefacente sequestrati.