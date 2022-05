E ora c’è il bis per Torre Annunziata, un bis tutt’altro che piacevole anche se a ben analizzare tutto quanto accaduto, un bis fortemente atteso e richiesto.

Il Comune di Torre Annunziata è dunque stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E’ questa la decisione che è stata presa dal consiglio dei Ministri durante la seduta odierna. Quasi un record per la nuova Oplonti: due scioglimenti in due mesi e mezzo.









Il primo scioglimento fu voluto dalla politica con le dimissioni in massa dei Consiglieri comunali dalla carica, ben 18 consiglieri su 24 assegnati al Comune, avvenuta a seguito dell’inchiesta della Dda che coinvolse i vertici amministrativi.

Questo secondo scioglimento è ben più pesante da digerire. Primo effetto: l’esclusione del Comune vesuviano dalla tornata elettorale che avrebbe ridato una nuova guida alla città all’indomani del 12 giugno.







Una notizia che era già nell’aria e da un bel po’, a partire dopo gli scandali che avevano portato all’arresto dell’ex capo dell’Utc Nunzio Ariano con l’accusa di aver intascato mazzette e soprttutto l’inchiesta dell’Antimafia che vede indagati per associazione mafiosa le cariche più importanti del Comune tra le quali il sindaco Vincenzo Ascione.