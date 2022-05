Protagonista del prossimo Mercato della Terra di domenica 8 maggio saranno le tisane a base di erbe e piante officinali impiegate per preservare la salute e il benessere dell’organismo. Le proprietà benefiche di queste piante verranno sapientemente illustrate dagli esperti, facendo luce sulla produzione delle tisane ed ogni loro parte, dalle piante/erbe officinali impiegate – foglie, fiori, cortecce, radici, semi – fino alle proprietà dei principi attivi.







L’appuntamento è quello consueto, alle ore 11.00 nel mercato ortofrutticolo di Piano di Sorrento, nell’Area Slow Food Educa. Il Laboratorio del Gusto sarà guidato da Tony Di Matteo ed Eleonora Zini produttori del Mercato della Terra provenienti da Gioi, Comune del Cilento, alla guida di una giovanissima azienda “Erbe del Cilento” in cui si coltivano in biologico le erbe officinali alla base di ben 27 tipi diversi di tisane.

La degustazione delle tisane sarà accompagnata dall’illustrazione delle loro proprietà benefiche, più in generale sarà l’occasione per fare un punto sul mondo delle erbe officinali del loro utilizzo, magari per una pausa rilassante ad agevolare lo stato di benessere mentale. Le preparazioni non contengono al loro interno aromi aggiunti, glutine e teina.