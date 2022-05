Giro d’Italia, che inizio! Prima tappa mozzafiato, vince Mathieu Van der Poel

Inizia ricco di emozioni il Giro d’Italia 2022, con una prima tappa divertente, specialmente negli ultimi chilometri, dove è successo di tutto e di più. A trionfare nella corsa da Budapest a Visegrad è alla fine Mathieu Van der Poel, già favorito all’inizio della gara, con un tempo di 4 ore, 35 minuti e 28 secondi.







Ma oltre alla vittoria di Van der Poel, ottenuta nelle ultime decine di metri, ci sono stati tanti altri colpi di scena, tutti concentrati nelle battute finali della tappa.

Il primo c’è stato a 13 chilometri dalla fine, con i nostri Tagliani e Bais che sono stati al controllo dall’inizio in poi, per poi cedere alle battute finali e farsi riprendere da un gruppo paziente che ha sempre inseguito fino a pungere dopo decine di chilometri. Tagliani e Bais non figurano neanche nella top 10. Ma di colpo di scena ce n’è un altro.







Infatti uno dei favorito per la vittoria finale, Caleb Ewan, perde il controllo della bici e cade clamorosamente proprio di fronte al traguardo. Mark Cavendish si è invece dovuto fermare prima per problemi tecnici, che lo hanno rimosso dalla corsa al primo posto. E quindi già sorprende che Ewan e Cavendish non rientrino neanche fra i primi dieci.

Per non parlare poi della corsa thriller al primo posto negli ultimi metri, che ha visto succedersi prima Kamna, poi superato da Girmay. Questo, con la vittoria in pugno, si fa superare ad un passo dal traguardo da Mathieu Van der Poel, che zitto zitto passa avanti alla fine e vince.







Ma questa era solo la prima di 21 tappe che promettono divertimento. Domani si torna a correre sulle strade di Budapest, ma stavolta per la prima delle due gare a cronometro, questa da 9,2 chilometri. E ad indossare la prima maglia rosa sarà Mathieu Van der Poel, della squadra Alpecin-Fenix.

Giuseppe Garofalo