Sensibilizzare e accrescere la cultura del rispetto e della cura dell’ambiente e stimolare un miglioramento nelle routine familiari. Con questo obiettivo domenica pomeriggio a partire dalle ore 16 presso il Parco Tortora Brayda di Sant’Anastasia le associazioni Urbe Aps e AICS Ambiente organizzano “Rifiu-thlon”, gara di raccolta rifiuti a premi che vedrà il coinvolgimento diretto dei bambini, nello specifico della Mir Odv e delle parrocchie del territorio, che si avvicineranno così a una questione complessa, quella della cura ambientale, in maniera giocosa, conseguendo al termine il titolo di “moschettieri dell’ambiente”.

Rifiu-thlon è un marchio registrato di AICS, Associazione Italiana Cultura Sport, rete associativa riconosciuta dal RUNTS ed ente di promozione sportiva fondato nel 1962 che in Italia conta 140 sedi territoriali, 13mila circoli sportivi associati e oltre un milione di soci.







«La Rifiu-thlon non ha una funzione di pulizia di un sito, ma è un gioco educativo per avvicinare i bambini alle tematiche ambientali in modo divertente. Ogni anno AICS Ambiente organizza circa ottanta Rifiu-thlon in giro per l’Italia coinvolgendo dai 20 ai 250 bambini che, muniti di moschettoni e sacchetti, sono pronti ad avvicinarsi in maniera giocosa ad una questione cruciale come è quella del rispetto e della cura dell’ambiente e a trasferire gli insegnamenti appresi ai propri genitori grazie alle loro note capacità persuasive. Per queste encomiabili finalità abbiamo voluto che anche qui all’ombra del Vesuvio si tenesse una tappa dell’iniziativa».

Ha detto il presidente di Urbe Vesuviana Vincenzo Di Costanzo. L’evento di domenica è patrocinato dal comune di Sant’Anastasia e dal Comitato Provinciale AICS di Napoli e sponsorizzato dalla Superfrutta S.r.l., che omaggerà i bambini partecipanti con una merenda salutare a base di frutta.