Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola avrebbe voluto nel proprio staff “Lello il sensitivo”. La notizia in breve tempo ha fatto il giro della rete ed è salita alla ribalta delle cronache. Un fiume di polemiche ha investito Coppola che aveva offerto un incarico nella sua squadra per la comunicazione all’ex sensitivo, cartomante e veggente.

Chi è Lello il sensitivo

Lello il sensitivo, all’anagrafe Raffaele Guida, è negli anni diventato un volto noto delle tv locali campane. Le sue dirette “trash” lo hanno reso un personaggio. Guida, insomma, avrebbe dovuto curare la comunicazione e le relazioni istituzionali a seguito di un bando al quale hanno partecipato in 29. “Avrebbe” poiché, come confermato dallo stesso sindaco di Sorrento, Lello ha rinunciato all’incarico per andare altrove.

“Scelgo in base alle competenze”

“Con tante persone che fanno i ladri attualmente – ha spiegato Massimo Coppola al Corriere del Mezzogiorno – ci vogliamo porre il problema di Guida che faceva il sensitivo tanti anni fa. Per me che Guida abbia fatto il sensitivo non riveste alcuna importanza. Io valuto le persone in base alle competenze che hanno per svolgere il lavoro per le quali le scelgo. Ha molti contatti che avrebbero giovato al mio lavoro. Posso avere uno staff di tre persone. Ho preso un giornalista e per fare una squadra multidisciplinare Guida era perfetto. Il problema è che le persone che si alzano la mattina e vogliono lavorare che sono rare a trovarsi. Molte persone vogliono il posto e non il lavoro”.