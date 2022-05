Digital Workout, il “piano di allenamento” di Emanuele Pisapia, verrà presentato sabato 7 maggio alle ore 10 e 30 agli Agorà Talks presso l’Edicola Eastwest al lungotevere dei Mellini di Roma. Interverranno l’autore, il conduttore radiofonico Antonio Sica e Isabella Saggio, genetista presso La Sapienza. Gli interventi saranno moderati dal direttore di Eastwest Giuseppe Scognamiglio. Continua così il tour di Pisapia in diverse città del Paese, tra scuole ed università per presentare il suo lavoro incentrato sul mondo del digitale.

Digital Workout, il piano di allenamento per imprenditori

Con il libro Pisapia vuole aiutare gli imprenditori a realizzare un efficace piano di digital marketing per i successivi 12 mesi. Il piano è un vero e proprio “programma di allenamento” applicabile da subito in azienda. L’obiettivo è ottenere immediati benefici in termini di visibilità online, attrattività agli occhi di clienti e fornitori e, soprattutto, nuove opportunità di business.

Emanuele Pisapia amministratore di Lenus Media

Emanuele Pisapia, amministratore di Lenus Media, è imprenditore, formatore e consulente di comunicazione efficace e Digital Workout è il frutto della sua esperienza ultradecennale nel settore. Dopo oltre due anni di pandemia le aziende italiane e gli imprenditori coraggiosi stanno provando adesso a risalire la china. Con grandi sforzi in termini di risorse umane e finanziarie, per riportare la propria realtà nel giusto ciclo economico e finanziario. Il volume è dedicato proprio alle imprese che vogliono farcela. Cogliendo le nuove opportunità dal mondo che ci circonda e dai modelli digitali di cui Pisapia è grande conoscitore.

Digital Workout: esercizi pratici e strategie

Tra le 240 pagine di Digital Workout è possibile trovare esercizi pratici, casi di studio di aziende reali in Italia e all’estero, strategie e strumenti per realizzare un progetto ben strutturato. Entrando ancor più nello specifico, sarà possibile creare un business scalabile e liquido, con una buona marginalità sui servizi venduti o con volumi di vendita elevati; ottimizzare il rendimento dei collaboratori e dei dipendenti; riprendere il controllo dei numeri concernenti le performance, i tempi di produzione, la customer care, il marketing, la redditività.