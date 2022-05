Giugliano in ...

Giugliano in Campania: arrestato 36enne, deteneva droga in casa

I poliziotti, una volta entrati nell’abitazione, hanno sorpreso un uomo in possesso di 45 involucri contenenti 23 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 4920 euro e 2 banconote false in tagli da 200 e 20 euro