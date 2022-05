A Cercola passa il Real San Giuseppe. Napoli Futsal rincuorato dal suo presidente

Il Napoli Futsal cede il passo al Real San Giuseppe nel derby di Cercola. Il pressing di Crema su Arillo è decisivo, l’ex di turno la insacca a 3’46”.

Patias corregge di testa su un’iniziativa dei suoi, Joselito approfitta di un’uscita di Ganho palla al piede ed i gialloblù sono avanti 0-3.

I partenopei reagiscono con il diagonale di Turmena, all’intervallo è 1-3. Nella ripresa le occasioni abbondano su entrambi i fronti: a 5′ dalla fine Fernandinho power play, ancora Turmena per la doppietta a 19’28”.







Finisce così, il team di Basile resta sul gradino più basso del podio a -5 dall’Olimpus Roma. Domenica 15 maggio (ore 18.25) l’ultimo turno di regular season a Padova, sul campo del Syn Bios Petrarca per la sfida decisiva tra le due rivali.

Il presidente Perugino rincuora i ragazzi

Rammarico per la sconfitta, ultima in casa prima dei play off scudetto, ma grande tranquillità da parte della società, espressa dalle parole del presidente Serafino Perugino:

“Ci può stare, la squadra è un po’ scarica dopo un trionfante campionato che ci ha consentito di chiudere tra le prime quattro, mi sembra un risultato eccezionale per una neopromossa, pur consapevoli delle nostre ambizioni. Niente drammi, stiamo un attimo tirando il fiato in vista del rush finale, i ragazzi hanno dato tanto e sono fiero di loro, non è da tutti infilare 16 risultati utili consecutivi, sono sereno e soddisfatto. Complimenti al Real San Giuseppe e agli amici Massa che hanno meritato la vittoria, dopo la salvezza mi auguro riescano a rientrare nella griglia playoff. Avere 4 campane nelle prime 7 posizioni è un grande onore per una regione che è sempre stata espressione di futsal di un certo livello. Un grandissimo ringraziamento alla dottoressa Ferrante (nella foto), assessore allo Sport per la sua visita graditissima, ci onora finalmente avere un figura di spicco della nuova Amministrazione comunale di Napoli al fianco dei nostro club che ha dimostrato con i fatti di portare in alto il nome della città in tutti i palazzetti d’Italia. Testa al Petrarca, a Padova andremo per vincere per poi goderci i playoff da protagonisti. Forza Napoli”.