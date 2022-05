L’Unione Europea, nell’ambito della campagna #EUinmyRegion, accende i riflettori ad Agerola, fino al prossimo 3 giugno, su uno dei principali interventi di recupero e riqualificazione urbana realizzato dalla Regione Campania. Grazie al significativo contributo finanziario dell’Unione Europea: la nuova Colonia Montana “Principe di Napoli” nella frazione San Lazzaro di Agerola è stata completata nel 2019.

Agerola: la Colonia Montana “Principe di Napoli”

Un vero simbolo di ripartenza di un luogo abbandonato in cui ora si dà forma al futuro e nuova energia al territorio. Con la presenza di un Campus universitario in cui formare gli chef di domani, una struttura ricettiva e spazi esterni aperti al pubblico. Nel weekend successivo alla ricorrenza della Festa dell’Europa, in programma il 9 maggio, la Colonia Montana “Principe di Napoli” si apre al pubblico con la celebrazione della Festa di Primavera (13-14 maggio). Un appuntamento unico che permetterà alla comunità locale di riscoprire il luogo e le eccellenze del territorio in cui il sito sorge. Attraverso visite guidate, attività con le scuole, stand enogastronomici e spettacoli musicali.

Il Campus e l’Università Gastronomica

Un’occasione per conoscere meglio un virtuoso progetto di recupero e per la diffusione della cultura del territorio e la specializzazione nei settori della gastronomia e del turismo. L’edificio ospita infatti dal 2019 il Campus Principe di Napoli. L’Università Gastronomica diretta dallo chef stellato Heinz Beck, che offre una formazione avanzata per sviluppare le competenze necessarie ai professionisti della ristorazione. L’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” ospita anche una struttura ricettiva generando ulteriori opportunità di sviluppo per l’economia dei monti Lattari, tradizionalmente legata all’agricoltura.

Una dimensione europea nelle realtà locali

“Siamo molto orgogliosi di mostrare che c’è una dimensione europea nelle realtà locali e che le realizzazioni congiunte di questo tipo fanno la differenza. Questa iniziativa fa parte di un più ampio sforzo di comunicazione dell’Ue che abbiamo messo in atto dal 2018 in stretta collaborazione con più di 50 regioni europee fino ad oggi”, afferma Monika Hencsey, Direttore del bilancio, della comunicazione e degli affari generali presso la direzione generale della politica regionale e urbana, Commissione europea. “In ogni regione, raccontiamo la storia di luoghi di particolare significato per le comunità regionali e che costituiscono una parte intrinseca della loro vita quotidiana. Siamo molto orgogliosi di unire gli sforzi con la Regione Campania lavorando su progetti concreti come questo e farli conoscere a tutta la popolazione”.

Intervento di rigenerazione urbana ad Agerola

“Partecipiamo con grande entusiasmo all’iniziativa della Commissione che, per la seconda volta, nel 2018 era toccato al Polo Unina di San Giovanni a Teduccio, punta l’attenzione su di un intervento di rigenerazione urbana concluso sul territorio regionale”, commenta Sergio Negro, Autorità di Gestione Por Campania Fesr 2014-2020. “Ogni progetto che si concretizza è un’occasione di crescita e un passo avanti verso la Coesione territoriale. Per questo motivo siamo particolarmente soddisfatti”.

“Spirito di sacrificio ed abnegazione”

“Questo momento celebra l’amore per il territorio, la competenza amministrativa. Lo spirito di sacrificio e l’abnegazione di tutti quelli che hanno reso possibile l’avverarsi di un sogno divenuto esso stesso simbolo della rinascita di Agerola”. Così Tommaso Naclerio, sindaco di Agerola.

La Festa di Primavera

La Festa di Primavera è solo una delle attivazioni previste all’interno della campagna EU in my Region sul territorio campano. Durante l’intero mese, il progetto di recupero sarà anche infatti oggetto di un piano di comunicazione. Con un’intensa programmazione sia sui canali on-line che off-line (affissioni e radio) con particolare riferimento alle aree metropolitane di Napoli e Salerno. Il progetto di restauro dell’ex Colonia Montana “Principe di Napoli” di Agerola ha visto un recupero strutturale finanziato dall’Unione Europea con fondi FESR per 4,7 milioni di euro su un totale di 6,3 milioni di euro sul POR Campania 2014-2020.

“L’Europa nella mia regione”

Il mese di pubblica informazione in Campania si svolge nell’ambito dell’iniziativa “L’Europa nella mia regione”. Una campagna di comunicazione co-creata che mira ad aumentare la visibilità dell’azione dell’UE a favore delle regioni di tutta Europa. L’Europa nella mia regione sostiene la realizzazione di campagne ed esperienze dal sapore prettamente locale, sviluppandole intorno ai luoghi più popolari che fanno parte di ciascuna identità territoriale. L’essenza dell’iniziativa a cura della Commissione europea è quella di mettere in luce i progetti co-finanziati dall’UE che sono tra i più significativi per le popolazioni regionali. I luoghi presentati rappresentano un orgoglio per i cittadini e sono parte integrante del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale.