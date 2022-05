Alla fine è stato arrestato un 51enne napoletano autore dell’ennesima truffa ai danni di anziani. Questa volta gli è andata male, l’anziana signora ha riavuto quanto le era stato tolto, mentre per il delinquente solo un passaggio dietro le sbarre.







Tutto era cominciato con una telefonata grossomodo simile a questa: “Buongiorno signora, sono l’avvocato di suo figlio! Ha investito una persona e sono ora necessari 500 euro per farlo uscire dal carcere”. Insomma, una delle tipiche telefonate utilizzate per ingannare e spaventare gli anziani. A farla sicuramente un complice dell’arrestato, non ancora identificato, che ha messo in ansia una donna di 85 anni.

La vittima, in un primo momento, ci è cascata, ma poi quando si è resa conto di essere stata truffata, l’uomo che si era presentato per ritirare i soldi era già lontano. A questo punto non si è data per vinta ed ha chiamato i Carabinieri fornendo la descrizione della persona che poco prima aveva sottratto con l’inganno 500 euro e una carta bancomat.









I militari del nucleo operativo del Vomero, che hanno accolto la richiesta di aiuto, hanno diramato immediatamente le notizie e avviate le ricerche individuando il soggetto descritto su uno scooter, in Via Caracciolo.

Il 51enne ha capito di essere tallonato e ha tentato di dileguarsi ma è stato inutile. E’ finito in manette per truffa e resistenza a pubblico ufficiale ed è ora in attesa di giudizio.

Recuperato e restituito tutto il denaro sottratto all’anziana, ma arzilla signora.