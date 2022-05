Vico Equense avrà il suo Maggio della Cultura. Dal 12 al 28 maggio sono in calendario una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale capeggiata dal sindaco Peppe Aiello.

Un calendario fitto di appuntamenti a ingresso libero che, attraverso incontri letterari, spettacoli musicali e letture per i più piccoli, valorizzeranno l’offerta culturale e turistica della città. Fulcro delle iniziative, frutto del grance lavoro organizzativo e di una buona sinergia territoriale, sarà l’atrio del palazzo storico comunale, già sede del Museo Archeologico Silio Italico e del Museo del Cinema della Penisola Sorrentina, fresco di ristrutturazione e rimesso completamente a nuovo.







In particolare, in occasione della Notte dei Musei, in programma sabato 14 maggio nelle maggiori città di tutta Europa con l’obiettivo di avvicinare all’arte un numero sempre crescente di persone, è prevista l’apertura serale dei musei cittadini.

Questo il calendario completo delle iniziative:

Martedì 10 maggio

Letture ad alta voce, progetto rivolto a bambini da 0 a 6 anni nel punto lettura NPL del programma Nazionale “Nati per leggere” presso le sale della Biblioteca comunale G.B. Della Porta. Dalle 10.00 alle 11.30 per bambini da 0 a 3 anni, dalle 16.30 alle 17.45 per bambini da 3 a 6 anni

Giovedì 12 maggio – Ore 18.30

Incontro con l’autore Lorenzo Marone e presentazione del libro “Le madri non dormono mai” presso il Museo Aperto Antonio Asturi

Sabato 14 maggio – Ore 17.00

Convegno “I Filangieri: Illuministi e Filantropi”. Incontro con l’autrice Carla Marcone e presentazione del libro “Teresa Filangieri – Una duchessa contro un mondo di uomini” presso la sala congressi del Castello Giusso promosso dall’associazione culturale AIPARC







Sabato 14 maggio – NOTTE DEI MUSEI – Dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Apertura serale del MAAM, dell’Antiquarium Aequano e del Museo Mineralogico Campano dove si svolgerà anche l’iniziativa per bambini “Piovono dinosauri”

Da martedì 17 maggio – dalle ore 18.00

Presso l’atrio del Palazzo storico Comunale presentazione del progetto “RE.A.DY… Stonewall” realizzato con l’Associazione LGBT Pride Vesuvio Rainbow ODV e la sovvenzione della Città Metropolitana di Napoli. Inaugurazione della mostra fotografica “Stonewall the Temple” che sarà visitabile fino al 28 maggio

Venerdì 20 maggio – Ore 19.00

Evento musicale in omaggio a Paco De Lucia, Chick Corea e Pino Daniele” con Max Puglia e Sasà Mendoza presso l’atrio del Palazzo Comunale e promosso dalla Fondazione ITS BACT

Domenica 22 maggio – Ore 18.30

Incontro con l’autore Luigi De Magistris. Presentazione del libro “Attraverso Napoli – 10 anni di passione” presso l’atrio del Palazzo storico Comunale







Lunedì 23 maggio – Ore 18.00

Incontro con l’autore Tommaso Mandato e presentazione del libro “Il centravanti in giacca e cravatta” presso l’atrio del Palazzo Comunale

Martedì 24 maggio

Letture ad alta voce, progetto rivolto a bambini da 0 a 6 anni nel punto lettura NPL del programma Nazionale “Nati per leggere” presso le sale della Biblioteca comunale G.B. Della Porta. Dalle 10.00 alle 11.30 per bambini da 0 a 3 anni, dalle 16.30 alle 17.45 per bambini da 3 a 6 anni

Giovedì 26 maggio – Ore 18.30

Incontro dal titolo “Booktok” per ragazzi dai 12 ai 18 anni presso il giardino della SS. Trinità