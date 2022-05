Un assalto in stile assalto alla diligenza in quel che è stato definito il far west vesuviano. E’ avvenuto la scorsa notte, quando un 47enne stava percorrendo via Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana, a bordo della propria auto.







Ad affiancarlo, due persone in sella ad una moto che puntandogli una pistola, hanno provato a farlo accostare, forse per rapinarlo. Ma la vittima designata dai malviventi non ha assecondato la richiesta. A quel punto i due hanno esploso contro l’auto alcuni colpi di pistola. Uno ha raggiunto il parabrezza, un altro il vano motore. I due sono poi fuggiti.

Fortunatamente, il 47enne non è stato ferito. Sull’episodio indagano i Carabinieri della stazione di Somma Vesuviana e del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna.