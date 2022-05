Bocce: La Enrico Millo riaccende la lotta salvezza con una vittoria

La Enrico Millo si è rimessa immediatamente in moto per provare a centrare una salvezza che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile.

Dopo il passo falso con la Boville Marino, sabato 7 maggio, la squadra di Baronissi si è imposta con il punteggio di 6-2 nella sfida interna con la Civitanovese, valida per la sedicesima giornata del Campionato di Serie A della Raffa.

I ragazzi del presidente Franco Montuori, chiamati a fare risultato contro l’ultima in classifica, hanno disputato una prima parte dell’incontro impeccabile: su di una corsia Raffaele Ferrara ha dominato il doppio confronto individuale con Fernando Rosati; sull’altra, la formazione composta dal capitano Francesco Santoriello, Antonio Noviello e Mario Scolletta non ha lasciato scampo agli ospiti Moscetta, Sabbatini e Torresi, sconfitti con un ampio margine, in entrambe le sfide a terna. I padroni di casa hanno poi archiviato la pratica nella seconda frazione di gioco, conquistando subito il set di coppia necessario a chiudere i conti.

Grazie al successo, la Enrico Millo ha scavalcato la OIKOS Fossombrone e, con 16 punti, occupa da sola il terzultimo posto in classifica, ad una lunghezza dall’Accessori Moda Kennedy, che è in zona playout.

La squadra nolana del presidente Antonio Ferrante, che non è scesa in campo poiché la sfida sul campo dei veneti della Vigasio Villafranca è stata rinviata, nel prossimo turno del 14 maggio, ospiterà i sardi della Galligel Sestu.

La Enrico Millo, invece, è attesa dal fondamentale scontro diretto in casa della TME 88 Codognese, quintultima con tre punti di vantaggio sulla compagine di Baronissi.