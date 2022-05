Tante domande e grande partecipazione alla conferenza di presentazione dei progetti di riqualificazione e ampliamento dei cimiteri di Cancello e di Arnone che si è tenuta sabato mattina.

«Abbiamo voluto un confronto con il paese perché sapevamo quanto fosse sentito il tema tra i nostri concittadini – ha sottolineato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Angelo Caputo – è la prima volta che viene messa in campo un’azione radicale di miglioramento e ammodernamento dei nostri luoghi sacri.







Il cimitero è un posto intimo, dove il cittadino si ritrova a fare visita al suo affetto che non c’è più.

Per dare maggiore dignità a tale luogo saranno migliorati gli spazi comuni, creeremo un vero e proprio sistema cimiteriale che in paese non c’è mai stato che va dalla costante manutenzione, al miglioramento dei luoghi, al loro ampliamento, alla previsione di una grande quantità di verde e di spazi aperti, e che interessa anche l’aspetto burocratico con una riorganizzazione complessiva di tutte le procedure.







Tali interventi sono in continuità con quelli già in corso sulla messa in sicurezza strutturale e degli impianti che sono stati già in parte eseguiti. I lavori di ampliamento prenderanno il via dal cimitero di Arnone tra 10 giorni, mentre per quanto riguarda il cimitero di Cancello saranno avviati dopo l’estate».