Givova Scafati, revocata la squalifica del PalaMangano

La Givova Scafati rende noto che, in sede di omologazione del risultato della gara 3499 (ovvero di gara uno dei quarti di finale playoff del campionato di serie A2 tra Givova Scafati e Novipiù Casale Monferrato disputatasi sabato scorso), con provvedimento del giudice sportivo nazionale è stata comminata alla società Basket Scafati 1969 “ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]” e contestualmente veniva disposta la “squalifica del campo di gioco per 1 gara perché una persona non autorizzata, alla fine del 2°periodo, stazionava all’interno del corridoio di accesso agli spogliatoi contestando l’operato degli arbitri e urlando focosamente nei confronti degli stessi. Persona che peraltro non veniva allontanata dai luoghi dal personale preposto [art. 29,3A RG rec.,art. 24,2b RG”.

Contro tale provvedimento, la società ha proposto reclamo d’urgenza dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, conferendo a tal’uopo incarico di difesa all’avv. Giovanni Allegro. All’esito dell’ampia discussione avvenuta con la modalità della videoconferenza a cui il suddetto legale ha preso parte congiuntamente al g. m. Gino Guastaferro, essendo stata dimostrata l’assoluta infondatezza dei fatti così come ricostruiti dagli arbitri in calce al referto di gara, l’organo di giustizia federale ha annullato il provvedimento di squalifica del campo di gioco per una gara.

Pertanto, questa sera, alle ore 20:45, gara due dei quarti di finale playoff del campionato di serie A2 tra Givova Scafati e Novipiù Casale Monferrato si svolgerà ritualmente al PalaMangano, come da programma.