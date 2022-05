Mercoledì 11 maggio 2022 lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA) ospiterà la manifestazione “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole 2022”. Alle ore 9.00 appuntamento con la 18ª edizione di “Aspettando la San Lorenzo”, con la presenza degli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado e degli atleti dell’A.S.D. “La Rondine”. Alle ore 16.00 spazio al 33° “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”, con la partecipazione delle Scuole dell’Infanzia e Primarie. Circa 800 i bambini e ragazzi coinvolti nei due eventi, che costituiscono l’anteprima primaverile della 60ª “Podistica Internazionale San Lorenzo”

Ritorna la festa giovanile della “Podistica Internazionale San Lorenzo”. Dopo due anni di stop forzato a causa del Covid, mercoledì 11 maggio 2022 saranno circa 800 i bambini e ragazzi che con il loro entusiasmo animeranno a Cava de’ Tirreni (SA) la manifestazione “Aspettando la San Lorenzo… con le Scuole 2022”, un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale metelliana ed organizzato dal Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano di Cava de’ Tirreni.

Sarà lo stadio “Simonetta Lamberti” ad ospitare in un’unica giornata – grande novità rispetto al passato – i due eventi “Aspettando la San Lorenzo” e “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone”, che rappresentano l’anteprima primaverile della “Podistica Internazionale San Lorenzo”, la cui attesissima 60ª edizione è in calendario domenica 25 settembre 2022.







Il primo appuntamento è in programma alle ore 9.00, quando andrà in scena la prova unica della 18ª edizione del progetto “Aspettando la San Lorenzo”, al quale parteciperanno gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi cavesi e dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” di Nocera Superiore (SA).

In totale saranno circa 200 gli alunni che scenderanno in pista per cimentarsi sulle seguenti distanze: Prima Media: mt 400 maschili e femminili; Seconda Media: mt 600 maschili e femminili; Terza Media: mt 600 maschili e femminili. Un intenso momento di confronto agonistico, che fungerà da “antipasto” alla partecipazione degli studenti alla 60ª “Podistica Internazionale San Lorenzo” in una gara loro riservata, naturale conclusione del percorso sportivo intrapreso.

Anche quest’anno, come già avvenuto nelle sei precedenti edizioni, il progetto “Aspettando la San Lorenzo” sarà impreziosito dalla partecipazione degli atleti dell’A.S.D. “La Rondine” di Cava de’ Tirreni, che gareggeranno in “attività integrata sportivamente insieme”, non mancando di dare preziosi suggerimenti agli studenti anche attraverso “dimostrazioni pratiche”.







La festa continuerà nel pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”: spazio al “Concorso Scolastico – Memorial Antonio Ragone” abbinato alla “Podistica Internazionale San Lorenzo”, che quest’anno taglierà il traguardo della 33ª edizione. Intitolata alla memoria dell’indimenticabile Presidentissimo Antonio Ragone, l’iniziativa è riservata agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie di Cava de’ Tirreni, che proporranno uno spettacolo all’insegna di balli, canti ed animazione.

“Corriamo insieme… il pianeta lo salviamo noi” il tema dell’edizione 2022, che sarà animata dalla presenza di circa 600 alunni e che, come di consueto, rappresenterà per i più piccoli una speciale occasione di avvicinarsi al mondo della competizione agonistica.







La premiazione finale degli Istituti e degli alunni partecipanti al Concorso Scolastico, come sempre egregiamente preparati dagli insegnanti di riferimento, è prevista domenica 25 settembre 2022 in occasione della 60ª edizione della “Podistica Internazionale San Lorenzo” – Trofeo Armando Di Mauro.

Per la realizzazione delle due importanti kermesse Antonio Del Pomo, Presidente del Gruppo Sportivo “Mario Canonico S. Lorenzo”, ringrazia sentitamente l’Amministrazione comunale, il Comitato CSI di Cava de’ Tirreni, presieduto da Giovanni Scarlino, gli atleti dell’A.S.D. “La Rondine” ed i Dirigenti scolastici Michele Cirino dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli”, Filomena Adinolfi dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Trezza”, Mariarosaria Napoliello dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, Ermelinda Rocciolo dell’Istituto Comprensivo “Balzico”, Ester Senatore dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”, Raffaelina Trapanese dell’Istituto Comprensivo “San Nicola” e Gabriella Liberti dell’Istituto Comprensivo “Santa Lucia”, oltre ovviamente tutti gli studenti ed i docenti delegati alla loro preparazione.