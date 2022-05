Special Olympics European Football Week 2022. Calcio d’inizio in FIGC

Si terrà giovedì 12 Maggio alle ore 11.00, presso la Sala Paolo Rossi della FIGC, alla presenza del Presidente Gabriele Gravina, la conferenza stampa di presentazione della XXII Special Olympics European Football Week.

Con il supporto della UEFA, per il ventiduesimo anno consecutivo, la settimana europea interamente dedicata al calcio unificato si terrà, in contemporanea, in 45 paesi europei coinvolgendo più di 35.000 Atleti con e senza disabilità intellettive, per un totale di 450 eventi, in programma dal 20 al 29 Maggio.

In Italia, con il patrocinio della FIGC, della Lega Serie A, della Lega B, saranno oltre 3500 gli Atleti che parteciperanno a percorsi e tornei di calcio unificato con il coinvolgimento delle scuole e dei team Special Olympics presenti sul territorio.