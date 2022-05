Sarà presentato a Castellammare di Stabia il libro di Sua Eccellenza Mons. Domenico Sorrentino “Economia umana. La lezione ed esperienza di Giuseppe Toniolo”. L’appuntamento è in programma lunedì 16 maggio alle ore 19:00 presso il Teatro Karol della Parrocchia S. Antonio di Padova.

Mons. Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, ha dedicato anni di studio e libri alla figura dell’economista, impegnandosi personalmente per il suo processo di beatificazione. Il volume è una rilettura del pensiero di Toniolo che è stato leader del movimento cattolico tra Ottocento e Novecento.







“L’evento si inserisce all’interno di un percorso, nato dalla fusione di due gruppi parrocchiali particolarmente attenti alle istanze sociali e culturali della Dottrina Sociale della Chiesa: il primo “Vangelo, Cultura e Territorio”, che dal 2015 porta avanti la Scuola di formazione all’agire sociale e politico, che ha raccolto nel corso degli anni centinaia di giovani studenti; il secondo, “Fratelli tutti”, il cui cammino è iniziato durante la pandemia, in risposta alle provocazioni dell’enciclica papale – le parole del parroco Don Catello Malafronte, che ha fortemente desiderato questo appuntamento – È un’occasione di Grazia e di approfondimento culturale per la nostra Diocesi e, in particolare, per la città di Castellammare, che vive un momento politico-sociale delicato.







Alimentare la riflessione alta su valori, ideali e tematiche fondamentali è di cruciale importanza, ora più che mai. Abbiamo vissuto due anni di duri sacrifici dovuti alla pandemia ed oggi dobbiamo fare i conti con il grande fallimento della guerra sul nostro continente: è in tempi difficili che l’azione deve essere sostenuta da pensieri e riflessioni sagge, ordinate ed illuminate. Ci facciamo aiutare da S.E. Mons. Domenico Sorrentino, domandandoci con lui quale potrebbe essere il futuro dell’economia e che cosa possiamo concretamente fare anche noi per darle un volto più umano” – conclude.

La serata sarà introdotta dalla professoressa Maria Siano e moderata dalla dott.ssa Maria Nicola Buonocore. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina FB della Parrocchia Sant’Antonio di Padova. Sarà presente anche Mons. Francesco Alfano.