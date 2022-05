La XCO Monti di Eboli si presenta, appuntamento con le ruote grasse il 15 maggio

Il Team Rampikevoli Mtb si appresta a vivere la settimana più intensa dell’anno in avvicinamento alla XCO Monti di Eboli, in programma domenica 15 maggio come quarta prova del circuito X-Country.

Una manifestazione che in breve tempo si è imposta all’attenzione dell’ambiente ciclistico campano nel settore fuoristrada grazie alla serietà e alla bravura dei suoi dirigenti.

Gran parte del merito va ascritto al presidente del sodalizio ebolitano Michele Senatore, coaudivato dai suoi collaboratori, nell’adoperarsi sotto tutti gli aspetti per far crescere la manifestazione e portarla nelle condizioni di ben figurare anche agli occhi delle realtà extra-regionali della mountain bike.

I preparativi proseguono con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile il tessuto del territorio ebolitano al quale la gara cross country è estremamente legata grazie al patrocinio del Comune di Eboli e la collaborazione della Comunità Emmanuel.

E proprio all’interno della stessa che si trova in località Monti di Eboli (nata per il recupero di ragazzi con problematiche sociali di ogni genere), si terrà l’evento che prevede due distinti percorsi a seconda delle categorie. Quello principale misura 4,8 chilometri con un dislivello di 160 metri a giro riservato a tutte le categorie amatoriali e agonistiche superiori (juniores, under 23 ed élite). Circuito ridotto a 3,4 chilometri ed un dislivello di 110 metri a giro solo per esordienti e allievi uomini e donne.