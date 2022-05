Il 13 e 14 maggio Sorrento ospiterà la prima edizione del forum “Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, evento promosso dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e da The European House – Ambrosetti.

Per l’occasione giungeranno nella cittadina costiera il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, i ministri Renato Brunetta, Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Luigi Di Maio, Daniele Franco, Mariastella Gelmini, Giancarlo Giorgetti ed Enrico Giovannini oltre ad un nutrita rappresentanza di delegati di governi, istituzioni scientifiche, business leader ed opinion leader dei Paesi del Mediterraneo.

“Sarà un grandissimo onore accogliere il Capo dello Stato e gli altri illustri ospiti, e un’occasione irripetibile per la nostra città, scelta come sede dei lavori di un evento che unisce le più importanti istituzioni, le migliori imprese e insigni esponenti del mondo accademico e della ricerca, a livello internazionale, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa”, commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.







E proprio per garantire la necessaria sicurezza al parterre d’eccezione atteso alla due giorni, si sono rese necessarie misure speciali sulla viabilità, oltre alla sospensione delle attività didattiche e amministrative, presso le scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado, nei giorni 13 e 14 maggio. La scuola Vittorio Veneto, ubicata nei pressi di villa Zagara, sede dell’evento, resterà chiusa anche giovedì 12.

Sul fronte della viabilità, il provvedimento dispone, dal 12 al 14 maggio, l’istituzione del divieto di sosta in via Marina Grande, strettola San Vincenzo, via Sopra le mura, lungo il tratto perimetrale di villa Zagara, vico II Fuoro nel tratto compreso tra via Strettola San Vincenzo e via dell’Accademia, via dell’Accademia, via Vittorio Veneto e piazza della Vittoria.







Dal 13 al 14 maggio, viene inoltre istituito il senso unico di circolazione secondo la direttrice via Marina Grande (altezza hotel Tramontano), strettola San Vincenzo, cortile dell’istituto comprensivo Sorrento, via Vittorio Veneto, piazza della Vittoria. Viene inoltre istituito il divieto di accesso veicolare in vico II Fuoro, via Sopra le mura, via San Nicola, via Marina Grande all’altezza dell’incrocio con via Strettola San Vincenzo per i veicoli provenienti dall’Istituto Sant’Anna, con obbligo di proseguire per via Strettola San Vincenzo.

I titolari di contrassegno diversamente abili i cui posti sosta personalizzati ricadono nelle aree citate, potranno sostare nel cortile dell’istituto comprensivo Sorrento lato nord. Sarà infine consentito il transito ai residenti nelle zone indicate, per raggiungere il posto auto privato.