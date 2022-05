La settimana europea interamente dedicata al calcio unificato si terrà, in contemporanea, in 45 paesi europei coinvolgendo più di 35.000 Atleti con e senza disabilità intellettive

Si terrà, domani, giovedì 12 Maggio alle ore 11.00, presso la Sala Paolo Rossi della FIGC, alla presenza del Presidente Gabriele Gravina, la conferenza stampa di presentazione della XXII Special Olympics European Football Week.

Con il supporto della UEFA, per il ventiduesimo anno consecutivo, la settimana europea interamente dedicata al calcio unificato si terrà, in contemporanea, in 45 paesi europei coinvolgendo più di 35.000 Atleti con e senza disabilità intellettive, per un totale di 450 eventi, in programma dal 20 al 29 Maggio.

In Italia, con il patrocinio della FIGC, della Lega Serie A, della Lega B, saranno oltre 3500 gli Atleti che parteciperanno a percorsi e tornei di calcio unificato con il coinvolgimento delle scuole e dei team Special Olympics presenti sul territorio.

Si collegheranno in remoto, il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Presidente del CIP Luca Pancalli. Gli interventi a seguire di Alessio Ficini e Samuele Simoncini, rispettivamente Atleta e Atleta Partner di Special Olympics, testimonieranno l’importanza del calcio unificato come strumento che genera inclusione dentro il campo di gioco come fuori.

A sostenere con forza la XXII edizione della Special Olympics European Football Week sarà in particolare la Lega serie A che dedicherà la 37esima giornata di campionato a Special Olympics al fine di sensibilizzare il grande pubblico al tema del gioco unificato come strumento di inclusione attraverso lo sport.

Il 14 e 15 maggio, prima del calcio d’inizio, su tutti i campi di Serie A farà il suo ingresso lo striscione Special Olympics che promuoverà “la partita” contro stereotipi e pregiudizi, ancora oggi esistenti, nei confronti delle persone con disabilità intellettive. Contestualmente sarà proiettato, sui maxi schermi di tutti gli stadi, il video #TORniamoInCampO promo dei Giochi Nazionali Estivi, in programma a Torino dal 4 al 9 giugno, il primo evento nazionale in presenza dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia Covid-19.

Lo speaker esporrà la mission del Movimento internazionale che crea continue opportunità, non solo per gli atleti Special Olympics di dimostrare le proprie abilità e di crescere in termini di autonomia, ma per chiunque altro di abbandonare la panchina per promuovere l’inclusione; un goal che merita il sostegno di tutte le tifoserie.

A dare ancora maggiore risalto a questo messaggio di pace ed inclusione ci penseranno le squadre di Serie A, nell’arco della XXII Special Olympics European Football Week in programma dal 20 al 29 maggio , sui social proporranno le loro migliori azioni di gioco con l’hashtag #EffettoSpecialOlympics.

La XXII Special Olympics European Football Week è realizzata grazie al contributo di Fondazione Vodafone.