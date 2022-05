Salvatore Di Sarno: “Su segnalazione di alcuni cittadini mi sono recato fisicamente e direttamente sul Monte Somma dopo avere avvisato i Carabinieri. Abbiamo scoperto un furgone pieno di rifiuti, con ogni probabilità scarti di auto ma ci sono le indagini in corso. Poco distante è stata trovata anche una discarica. Manteniamo alta l’attenzione sul controllo del territorio a tutela del patrimonio naturalistico”.







“Dobbiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale. Su segnalazione di alcuni cittadini della presenza di eventuali rifiuti, abbiamo individuato il luogo e questa mattina ho informato i carabinieri. Venuti sul posto abbiamo trovato, in Montagna, sul Monte Somma, nei pressi di Cupa Fontana, un furgone pieno di rifiuti. Con ogni probabilità sarebbero scarti di auto e di lavorazione. Sul luogo i carabinieri di Somma Vesuviana, intervenuti prontamente. Saranno gli inquirenti ad individuare i proprietari del furgone e ad approfondire le indagini.

In questo momento, sono fisicamente sul posto. Non è escluso che stessero per scaricare questi rifiuti. Infatti a pochi metri dal furgone è stata scoperta anche una discarica sempre di scarti e pezzi di auto. Nelle prossime ore fornirò altri aggiornamenti. Ringrazio anche le Guardie di Sicurezza Ambientale dell’AISA per avermi accompagnato sui luoghi”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.