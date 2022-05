Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti in piazza Bellini dove hanno assistito ad una cessione di droga in cambio di denaro da parte di due giovani ad alcune persone allontanatesi poi frettolosamente.







I poliziotti hanno raggiunto e bloccato gli spacciatori trovandoli in possesso di 23 involucri contenenti 25 grammi circa di marijuana, 9 stecche di hashish del peso di 12 grammi circa e 220 euro; inoltre, in via Portalba hanno fermato due acquirenti che si erano allontanati poco prima trovandoli in possesso di 3 involucri con 3,5 grammi di marijuana.

Due gambiani di 25 e 22 anni con precedenti di polizia sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.