Consorzio Volley Napoli, Nappi: “Annata positiva ma cresceremo ancora”

Sono passati poco più di venti giorni dalla gara con il Carbat Matese, che ha infranto i sogni promozione del Consorzio Volley Napoli eppure lo staff dirigenziale e tecnico del Consorzio Volley Napoli è già al lavoro per programmare la stagione 2022/2023 che vedrà la compagine femminile ai nastri di partenza del campionato di serie C ancora come fiore all’occhiello del sodalizio napoletano.

Chi è già a lavoro per pianificare il futuro è Mario Nappi, responsabile dell’area comunicazione e marketing del Consorzio Volley Napoli, nonché presidente del Pianura Volley, una delle tre società (con Marechiaro e FT Napoli) che compongono il Consorzio.

“E’ stata un’annata davvero positiva sotto tanti fattori e non solo sul piano sportivo;- esordisce Mario Nappi – certo aver centrato al primo colpo i play off, come prefissato ad inizio stagione, è un traguardo importante ma siamo già al lavoro per migliorarci sul piano tecnico ma l’aspetto sportivo è solo uno dei tanti aspetti su cui quest’anno abbiamo acceso i riflettori come Consorzio Volley e che proveremo a migliorare nella prossima stagione agonistica”.

Mario Nappi è determinato ma anche soddisfatto per il coinvolgimento ottenuto durante questa stagione che si appresta a terminare.

“In un periodo di crisi per una pandemia che ha affossato l’economia, noi non possiamo che dire grazie a tutti i nostri partners commerciali che hanno supportato il nostro progetto: senza il loro aiuto non avremmo potuto raggiungere i nostri obiettivi sportivi ma non avremmo nemmeno avuto impatto su quelli sociali come ad esempio NATALE AL SANTOBONO che è stata un’iniziativa di solidarietà che ha riscontrato una notevole adesione. Il Consorzio Volley è nato con finalità sociali che man mano incrementeremo parallelamente all’attività sportiva che vivrà di ambizioni sempre maggiori”- ha analizzato Nappi.

“Un grazie va dunque a tutti i nostri sponsor: ADJ, Studio Fiorentino, Multicenter School, Focelda, Gruppo Forges Davanzati, Spio, Elicasy, Cybertechno, Sagit ; dietro ogni marchio c’è un gruppo di persone che hanno creduto in noi e nel nostro progetto supportandoci concretamente in questa lunga stagione agonistica” – commenta entusiasta Mario Nappi.

Una stagione che si appresta al termine anche per le ragazze impegnate nel campionato di serie D Femminile: stasera a Marano (start ore 20,45), nell’incontro valevole per il recupero della ventiduesima giornata del girone C, la squadra napoletana cercherà di bissare il successo ottenuto domenica scorsa proprio con il Victoria che ha consentito al Volley Napoli di raggiungere con anticipo la salvezza.