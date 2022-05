Martedì 17 maggio 2022 alle ore 14,30 presso la Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, si terrà il Tavolo Istituzionale CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” per l’approvazione e la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo, alla presenza del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, Presidente del Tavolo istituzionale, nonché del Sottosegretario di Stato del Ministero della cultura, Lucia Borgonzoni, del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Paolo Esposito e dei Sindaci dei diciotto comuni interessati oltre Napoli.







Saranno, inoltre, presenti il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel e il Direttore Generale di progetto del Grande Progetto Pompei – Unità Grande Pompei, Giovanni Di Blasio.